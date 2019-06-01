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Hatay'da çalılık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 01:17 | Son Güncelleme

Kırıkhan ilçesinde tüp depolarına yakın çalılık alanda çıkan yangında 40 dekarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan çalılık yangınında 40 dekarlık alan zarar gördü.

Menderes Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.

Alevler, Kırıkhan Belediyesine ait tüp depolarının yakınlarına kadar geldiği gözlemlenirken yangın depolara sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

Yangında, 40 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, depo önünde bulunan mutfak tüpü yüklü araçlar güvenli bölgeye alındı.

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