Hatay’da çalınan motosiklet, Gaziantep’te bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çalınan motosiklet jandarmanın çalışması sayesinde Gaziantep’te bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesinde, Y.T. isimli şahsın bahçesinde bulunan motosikletin 8 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekiplerince çalıntı motosikletin Gaziantep’te şüpheli A.K. isimli şahısta olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince Gaziantep’te düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı

A.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

