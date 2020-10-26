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Hatay’da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 21:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.
Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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