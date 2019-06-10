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Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan askeri cephanelik çevresinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan askeri cephanelik çevresinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının cephanelik çevresinde çıktığını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve askeri itfaiye yangına müdahale etti.
Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin ve askeri personelin erken müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

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