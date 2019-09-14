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Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde yakalanan, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi - Hükümlünün annesi, oğlunun cezaevine sevki sırasında cebine para koydu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi O.G'nin Gültepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonda O.G. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çalıntı motosiklet, tüfek ve tabanca ile 16 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, daha sonra cezaevine gönderildi.

Firari hükümlünün cezaevine sevki sırasında, adliye kapısında bekleyen annesi Dilek G. gözyaşı dökerek oğlunun cebine 100 lira koydu.

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Cezaevi firarisi hatay iskenderun

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