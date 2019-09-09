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Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı bir zeytinlik alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı bir zeytinlik alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere ilçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale edildi. Yangının büyümesi üzerine havadan da 2 helikopter destek verdi.
Zeytin ağaçlarının yoğunlukta bulunduğu yaklaşık 50 hektarlık alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi.
Arazinin taşlık olması sebebiyle ekipler söndürme çalışmalarında zorluk çekerken, binlerce zeytin ağacı yanarak kül oldu. Alevlerin saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildiği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangına 2 yangın helikopteri, 17 arazöz, 50 kişilik yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu

Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu
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