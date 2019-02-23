Hatay'da cinayet

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtaköprü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Rabia Tümkaya (20), altı ay önce boşandığı eşi Sadettin K. (23) tarafından tabancayla vuruldu. Tümkaya'nın olay sırasında evde bulunan ablası, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Tümkaya'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sadettin K. olayda kullandığı tabancayla jandarmaya teslim oldu.

Tümkaya ile Sadettin K'nin 1 yaşında erkek çocukları olduğu öğrenildi.

