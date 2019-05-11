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Hatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

Hatay kırsalında 2'si yetişkin 6 çizgili sırtlan cep telefonuyla görüntülendi - Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç: - "Görüntülerde anne ve baba ile 4 yavru var. Daha önce nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar bireysel görüntülenmişlerdi. 6'sının bir arada görülmesi ise Türkiye'de bir ilk diyebiliriz"

Hatay'ın Suriye sınırı kırsalında nesli tükenmek üzere olan 2'si yetişkin 6 çizgili sırtlan görüntülendi.

Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, anne ve baba sırtlan ile 4 yavrunun yuvalarının önünde oynadıkları görülüyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgili sırtlanların ülkede nesli tükenmek üzere olan ve üst düzeyde korunan hayvanlardan olduğunu söyledi.

Dernek olarak özellikle son yıllarda bio çeşitlilik araştırmaları yaptıklarını ve çizgili sırtlanları görüntülediklerini dile getiren Öğünç, "Ancak bu görüntülerde 6 çizgili sırtlan bir arada. Görüntülerde anne ve baba ile 4 yavru var. Daha önce nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar bireysel görüntülenmişlerdi. 6'sının bir arada görülmesi ise Türkiye'de bir ilk diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hatay'ın birçok özel türe ev sahipliği yaptığına işaret eden Öğünç, bu nadir türün kentte yaşamasından mutlu olduklarını belirtti.

- "Canlı hiçbir şeye saldırmazlar"

Çizgili sırtlanların çok özel canlılar olduğunu söyleyen Öğünç, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların ana besin kaynağı leşlerdir. Canlı hiçbir şeye saldırmazlar. Doğada ölmüş ne bulurlarsa yerler. Bunlar bir bakıma doğanın çöpçüsüdür. Leşlerden kaynaklı salgın hastalıkların önlenmesinde de önemli bir görevleri var. Bu görüntüler dağ ceylanı yaşam alanında çekildi. Dağ ceylanları da özel bir türdür ve üst düzeyde korunur. Bu ikisi aynı alanda Kumlu-Hassa ve Kırıkhan ilçeleri kırsalında yaşıyor. Şu ana kadar bu alanda 49 yabani memeli türü tespit ettik. Bu bölgenin 'Yaban hayatı geliştirme sahası' ilan edilmesini istiyoruz. Bu sayede hem buradaki canlılar huzur içinde yaşayacak hem de yaban hayatına ilgi duyan insanlar dünyanın her yerinden buraya akın edecekler."

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