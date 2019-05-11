Hatay'da çizgili sırtlan familyası görüntülendi

Hatay'ın Suriye sınırı kırsalında nesli tükenmek üzere olan 2'si yetişkin 6 çizgili sırtlan görüntülendi.

Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, anne ve baba sırtlan ile 4 yavrunun yuvalarının önünde oynadıkları görülüyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgili sırtlanların ülkede nesli tükenmek üzere olan ve üst düzeyde korunan hayvanlardan olduğunu söyledi.

Dernek olarak özellikle son yıllarda bio çeşitlilik araştırmaları yaptıklarını ve çizgili sırtlanları görüntülediklerini dile getiren Öğünç, "Ancak bu görüntülerde 6 çizgili sırtlan bir arada. Görüntülerde anne ve baba ile 4 yavru var. Daha önce nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar bireysel görüntülenmişlerdi. 6'sının bir arada görülmesi ise Türkiye'de bir ilk diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hatay'ın birçok özel türe ev sahipliği yaptığına işaret eden Öğünç, bu nadir türün kentte yaşamasından mutlu olduklarını belirtti.

- "Canlı hiçbir şeye saldırmazlar"