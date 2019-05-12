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Hatay’da çizgili sırtlan familyası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Hatay’da, nesli tükenmekte olan 2’si yetişkin 6 çizgili sırtlan görüntülendi.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz günlerde Hatay’da görüntülendi.Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında cep telefonuyla kaydedilen, anne ve baba sırtlan ile 4 yavru yuvalarının önünde oynarken görüntülendi.

Hatay’da, nesli tükenmekte olan 2’si yetişkin 6 çizgili sırtlan görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz günlerde Hatay’da görüntülendi.
Kırıkhan-Hassa ilçesi Suriye sınırı kırsalında cep telefonuyla kaydedilen, anne ve baba sırtlan ile 4 yavru yuvalarının önünde oynarken görüntülendi.

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