Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulunması

Hatay'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait cesedin bulunması olayıyla ilgili Endonezya uyruklu anne yakalandı.

İlçeye bağı Kuzeytepe Yeni Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde, 2 gün önce bir çöp konteynerinde bebek cesedinin bulunması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, bebek cesedini çöp konteynerine bırakan bir kadını tespit etti.

Endonezya uyruklu Kadek Ayu R. olduğu belirlenen kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çocuğun kendine ait olduğunu itiraf etti.

Bebeğin ölü doğduğunu ve ne yapacağını bilmediği için cesedini çöp konteynerine attığını anlatan Endonezyalı kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

