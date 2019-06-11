HABER

Hatay’da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kuzey tepe Mahallesi’nde çöp atmaya giden bir kişi, çöp konteynırında poşet içinde bir bebek cesedi fark etti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kuzey tepe Mahallesi’nde çöp atmaya giden bir kişi, çöp konteynırında poşet içinde bir bebek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ölü bulunan bebek, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralıKocaeli’de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldıAVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.