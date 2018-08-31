Hatay'da coşkulu 30 Ağustos resepsiyonu

Hüseyin BOZOK HATAY (DHA) HATAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü vesilesiyle Hatay Valiliğince Vali Erdal Ata ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan konuklar ellerindeki Türk Bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Hatay Valiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyona Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Lütfi Kaşıkçı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Matkap, MKÜ Rektör Vekili Prof.Dr.Yusuf Önlen, ilçe belediye başkanları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, cemiyet başkanları, STK temsilcileri, dini kanaat ve cemaat önderleri, askerî ve mülkî erkân, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Eşiyle birlikte konukları karşılayan Hatay Valisi Erdal Ata resepsiyonda yaptığı konuşmada; Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olmuştur. Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemiştir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da mücadele eden aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakârlığı ile kadını-erkeği, yaşlısı-genciyle bir bütün olarak hareket ederek 96 yıl önce bugün İstiklal Mücadelesinden zaferle ayrılmıştır. 30 Ağustos Zaferi ile işgalden tamamen kurtarılan vatan, aynı ruhla kurulan Cumhuriyete kavuşmuş, böylece egemenlik asıl sahibine, millete verilmiştirö dedi. Resepsiyona katılanlar programın sonunda hep birlikte 10'ncu Yıl Marşı'nı söyledi.

