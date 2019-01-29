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Hatay’da Cumhur İttifakı adayları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Hatay’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 15 ilçe ve büyükşehrin adaylarını AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Naci Bostancı, Hatay’ın seçim heyecanı içinde olduğunu ve Hataylıların seçim sonunda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Bostancı, “Salona girdiğimizde Hatay’ın heyecanını gördüm. Hatay, gerilmiş bir yay gibi bu yaydan çıkan bir ok gibi Allah’ın izniyle hedefine ulaşacak” dedi.

Hatay’ın ismiyle değil faaliyetleriyle de büyükşehir olacağını ifade eden Naci Bostancı, Hatay’da en yüksek oyla seçimi kazanacaklarını söyledi. Bostancı, “Hatay’ın problemi çok. Dert anlatmada zorluk çekmezsiniz. Aynı zamanda Hatay’ın sadece ismiyle değil cismiyle de nasıl büyükşehir olacağı hususunda fikirlerimizi anlatacağız. Hatay’da şu salonun heyecanını Allah’ın izniyle biz sokaklara taşıyacağız. Sokaklardaki nabzı evlere taşıyacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Her zaman söylendiği gibi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. En yüksek oyla burada seçimleri kazanacağız. Şimdiden bunun için alın teri döken, çalışan, koşan bütün kardeşlerimize, herkese, bacılarımıza, kız kardeşlerimize, analarımıza, ablalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, küçük kardeşlerimize, hani şu toplantılarda en arkada duran ama herkesten daha çok koşturan kardeşlerimiz var ya özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Onların alın teri ve çabası olmasaydı hiç şüphesiz bu noktada olmazdık” dedi.

Bostancı’nın konuşmalarının ardından 15 ilçenin ve büyükşehrin adayları açıklandı. İsimler tek tek platforma davet edilerek seçmene tanıtıldı. Gerçekleşen aday tanıtım toplantısına AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve her iki partinin de ilçe teşkilatları katıldı.

İlçelerde AK Parti’den 12, MHP’den 3 aday
Cumhur İttifakı kapsamında adaylar açıklanırken 3 ilçeye MHP’den, 12 ilçeye de AK Parti’den aday gösterildi. MHP’de Belen’e İbrahim Gül, Dörtyol’a Fadıl Keskin, Kumlu’ya da Mehmet Deli aday gösterilirken, AK Parti’de de Antakya’ya İzzettin Yılmaz, İskenderun’a Mehmet Fatih Tosyalı, Defne’ye Ferit Oflazoğlu, Altınözü’ne Rıfat Sarı, Kırıkhan’a Ayhan Yavuz, Arsuz’a Necmi Bozkurt, Erzin’e Hüseyin Gökçe, Hassa’ya Mehmet Karataş, Reyhanlı’ya Mehmet Hacıoğlu, Samandağ’a Erdoğan Ray, Yayladağı’na Mustafa Sayın ve Payas’a da Bekir Altan aday gösterildi.

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