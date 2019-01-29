Hatay’da Cumhur İttifakı adayları açıklandı

Hatay’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 15 ilçe ve büyükşehrin adaylarını AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Naci Bostancı, Hatay’ın seçim heyecanı içinde olduğunu ve Hataylıların seçim sonunda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Bostancı, “Salona girdiğimizde Hatay’ın heyecanını gördüm. Hatay, gerilmiş bir yay gibi bu yaydan çıkan bir ok gibi Allah’ın izniyle hedefine ulaşacak” dedi.

Hatay’ın ismiyle değil faaliyetleriyle de büyükşehir olacağını ifade eden Naci Bostancı, Hatay’da en yüksek oyla seçimi kazanacaklarını söyledi. Bostancı, “Hatay’ın problemi çok. Dert anlatmada zorluk çekmezsiniz. Aynı zamanda Hatay’ın sadece ismiyle değil cismiyle de nasıl büyükşehir olacağı hususunda fikirlerimizi anlatacağız. Hatay’da şu salonun heyecanını Allah’ın izniyle biz sokaklara taşıyacağız. Sokaklardaki nabzı evlere taşıyacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Her zaman söylendiği gibi sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. En yüksek oyla burada seçimleri kazanacağız. Şimdiden bunun için alın teri döken, çalışan, koşan bütün kardeşlerimize, herkese, bacılarımıza, kız kardeşlerimize, analarımıza, ablalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, küçük kardeşlerimize, hani şu toplantılarda en arkada duran ama herkesten daha çok koşturan kardeşlerimiz var ya özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Onların alın teri ve çabası olmasaydı hiç şüphesiz bu noktada olmazdık” dedi.