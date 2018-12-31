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Hatay'da çuval içinde kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

Hatay'da çuval içinde kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu.

Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset hatay kadın

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