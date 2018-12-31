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Hatay'da çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olay, dün gece merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. KİMLİK ÇIKMADI Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, morga kaldırıldı. Kadının kimliği araştırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. CESEDİ ÇUVALLA BIRAKANLAR ARANIYOR Polis, kadın cesedini çuval içeresinde çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişleri tespit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.

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