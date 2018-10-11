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Hatay'da deniz ve sahiller çöpten temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 yılda deniz ve sahillerde yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 4 bin ton atık topladı

Hatay'da deniz ve sahiller 4 yılda yaklaşık 4 bin ton atıktan temizlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı sahil ve deniz temizliğinin sonuna geldiklerini belirtti.

Çalışmaları kapsamında 4 yılda yaklaşık 4 bin ton atık toplandığını aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Deniz temizliği çalışmaları üç aşamada yapılıyor. Birincisi deniz içerisindeki katı atıkların deniz aracı yani tekne ve gemi marifetiyle toplanması, ikinci aşama sahildeki, kumsaldaki birikmiş olan atık ve çöplerin yine insan gücü ve makine marifetiyle toplanması, üçüncü aşama ise balıkçı barınaklarına yerleştirmiş olduğumuz konteynerler içerisine balıkçılarımızın ağına takılan katı atıkların çöp, naylon ve benzeri atıkların biriktirilmesi ve toplanmasıdır. Böylece bölgede üreyen deniz kaplumbağaları için üreme ve yumurtlama alanını da korumayı amaçlıyoruz."

Öksüz, sahil temizliğinin daimi olabilmesi adına vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
deniz hatay sahil temizlik

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