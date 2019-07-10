Hatay'da denize giren çift boğuldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren çift boğuldu.

Karaağaç Mahallesi'nde Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, eski Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mevkisinde denize girdi.

Bir süre sonra dalgalara kapılarak sürüklenen çift, kıyıda bulunanlardan yardım istedi.

Bunun üzerine denize giren vatandaşlar Cennet ve Hüseyin İyigüven'i güçlükle karaya çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Cennet ve Hüseyin İyigüven'in öldüğünü belirledi.

Çiftin cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

