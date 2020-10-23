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Hatay’da depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 18:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evin altında bulunan depoda yangın çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evin altında bulunan depoda yangın çıktı. Depodaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.
Yangın ilçeye bağlı Saraykent Mahallesi 32. sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir müstakil evin zemin katında bulunan bir işletme deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin kontrol altına aldığı alevler, müstakil eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası depodaki malzemelerin çoğu yanarken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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