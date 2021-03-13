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Hatay’da drone destekli sıkı asayiş uygulaması

13.03.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi’nde drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu bölgede yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü Antakya ve Defne İlçe Müdürlüğü, 284 personel, 41 ekip ve 1 Narkotik Polis köpeği katıldı.Kamu düzeninin sağlamak, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 895 GBT kaydı sorgulanırken, 340 araç kontrol edildi.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi’nde drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu bölgede yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Tem Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü Antakya ve Defne İlçe Müdürlüğü, 284 personel, 41 ekip ve 1 Narkotik Polis köpeği katıldı.
Kamu düzeninin sağlamak, virüs salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla yapılan denetimlerde 895 GBT kaydı sorgulanırken, 340 araç kontrol edildi. Ayrıca ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahıs üzerinden 51 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs, gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Aynı zamanda 1 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 5396 TL trafik cezası uygulandı.

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