HABER

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Hatay’da, narkotik ekipleri drone destekli torbacı operasyonu gerçekleştirdi.

Hatay’da, narkotik ekipleri drone destekli torbacı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin merkez Antakya ile İskenderun ilçelerinde 6 aylık fiziki ve teknik takipleri sonucunda, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 270 gram eroin, 1156 gram esrar, 1975 adet captagon hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı

Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu: 32 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.