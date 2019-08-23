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Hatay'da düğünde "Çok oynadınız" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 23:40 | Son Güncelleme

Hatay'da düğünde "Çok oynadınız" kavgası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı kavganın ardından polis bir süre tedbir amaçlı salonun çevresinde bekledi.

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hatay iskenderun

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