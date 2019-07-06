HABER

Hatay’da Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik 25 ülkeden katılımla başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni" başladı.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu tarafından, Kızılgöl mevkisinde organize edilen etkinliğe, 25 ülkeden katılım sağlandı.

Mehter takımı, izciler, okçuluk kulübü öğrencileri ve atlıların gösteri yaptığı etkinlik, yarın aba güreşi finalleri ve konserle son bulacak.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, yaptığı açıklamada, Suriye'nin sıfır noktasında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkmen buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Böyle bir şöleni Yayladağı’ında yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirten Yüce, "Bu şölen, bizim kültürümüzün sergilendiği etkinlikleri kapsamaktadır. Bu kapsamda kültürümüzü, örfümüzü de gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız.” dedi.

Dünya Müslüman Türkleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım da bu şöleni dünyaya yayma hedefinde olduklarını dile getirdi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savunduSarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu
9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Hatay’da 2. Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni Türkmen Yayladağı

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tacizcinin evini basıp, eşyalarını ateşe verdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'deki taciz skandalından sonra ortalık savaş alanına dönmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.