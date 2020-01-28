Hatay'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı

Hatay'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde dün saat 23:00'te uygulama yapan polis, 31 DU 909 plakalı araçtan arama noktasına yaklaştığı sırada bir poşet atıldığını fark etti.

Aracı durdurmak isteyen ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasındaki polise çarptı.

Polis memurunu yaklaşık 65 metre sürüklemesinin ardından duran kadın sürücü D.K. yakalanırken, yolcu konumunda bulunan ve araçtan poşet attığı öne sürülen N.K. kaçtı.

Özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yakalama çalışmaları devam eden N.K'nin attığı poşetin içerisinde 4 bin 152 uyuşturucu hap ele geçirildi.

