HABER

Hatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotuna beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

HATAY'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk'  suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Hatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotuna beraat

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.
4 Mart 2017'de Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Muhammed Sufhan, 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Muhammed Sufhan hakkında, 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13 Ekim 2017'de tahliye edilen Sufhan, güvenlik güçlerince Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.
O tarihten itibaren davanın duruşmalarına katılmayan sanık, daha önceki savunmalarında, Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, hava muhalefeti nedeniyle alçak uçuş yaptığını, bu sırada uçaksavarlar tarafından vurulduğunu, kabinin dumanla kaplanması nedeniyle rotayı şaşırdığını, bu yüzden Türkiye hava sahasına girdiğini söyledi.
Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, Muhammed Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can katıldı. Avukat Can, savunmasında, uçağın Suriye hava sahasında vurulduğunu, düştüğü bölgeye en yakın askeri tesisin kuş uçuşu 7,5 kilometre, yürüme mesafesinin ise 12,5 kilometre olarak tespit edildiğini, pilotun amacının Türk askeri tesisleri tahrip etmeye yönelik olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, pilot Sufhan'ın beraatine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Hatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotuna beraatHatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotuna beraat

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Umre için gittiği Mekke’de vefat ettiUmre için gittiği Mekke’de vefat etti
'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.