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Hatay’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Hatay’da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 11 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAY 875 plakalı hafif ticari araç, Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda tarlaya devrildi.

Kazada araçtaki 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Suriyeli olan ve hayati tehlikesi bulunmayan 11 yaralının Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenirken, sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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11 yaralı düzensiz göçmen hatay Kaza trafik kazası Yayladağı

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