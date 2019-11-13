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Hatay'da eğitime hayırsever katkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

Hatay'da eğitime hayırsever katkısı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, hayırsever iş insanı Recep Atakaş ile "Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Gemi Yapımı Atölyesi" inşası ile okulun öğretim binası ve eklentilerinin onarımı için protokol imzaladı.

İskenderun Valilik Çalışma Ofisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Hatay Valisi Doğan, yapılacak yatırımın yaklaşık 3-4 milyon lira olacağını söyledi.

Okula yeni bir atölye ve okulun genel onarımının yapılacağını ifade eden Doğan, katkılardan dolayı iş insanı Atakaş'a teşekkür etti.

Recep Atakaş da konuşmasında, denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla okulu 2008 yılında kardeşinin adına yaptırdığını hatırlattı.

Ülkede görevini tam anlamıyla yapan kişilerin sayısı çoğaldıkça ülkenin gelişeceğine dikkati çeken Atakaş, "Bu okullarda değerli eğitimcilerimizin yetiştireceği nesillerimiz olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İmza törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve diğer yetkililer katıldı.

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