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Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde saptanan evlere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, 17 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 16 şüphelinin sorgusu sürerken, örgüte yönelik operasyonlara devam edildiği bildirildi.

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