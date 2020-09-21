HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri kategoride arandığı tespit edildi

Hatay’da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri kategoride arandığı tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Amanoslar kırsalında 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında 22 Ağustos tarihinde Hatay-Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında, etkisiz hale getirilen 3 teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Gri kategorideki teröristlerin terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu "Hüseyin" kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu "Ciğer-Amed" kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten "Ali Norşin" kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladıSokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Son seçim anketini MetroPOLL Araştırma duyurdu! İşte partilerin oy oranları
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?
Duygu Çelikten olayı nedir?
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu
Futbolcu oğlunu öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen ilk kez konuştu
Gözler Oruç Reis'in üstünde! Kaptanı ilk kez konuştu
Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi
Akılalmaz görüntü! Caddeyi savaş alana çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.