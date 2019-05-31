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Hatay’da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi Urumu Çiftliği’nde akşam saatlerinde Halit Sabancı’ya ait evden aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi Urumu Çiftliği’nde akşam saatlerinde Halit Sabancı’ya ait evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin personeli yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Yangında kimseye zarar gelmezken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını
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