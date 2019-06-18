HABER

Hatay’da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi’nde bulunan Orhan Açık’a ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi’nde bulunan Orhan Açık’a ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin etkisiyle mutfakta bulunan piknik tüpünün de patlamasıyla büyüyen yangında evin çatısı tamamen kül olurken, ev içerisinde bulunan eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında kimseye zarar gelmezken, Açık ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını

Hatay’da ev yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.