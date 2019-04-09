Hatay’da EXPO heyecanı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021’in Hatay’a önemli bir ivme kazandıracağını belirterek, organizasyonun Hatay’ı dünyaya tanıtma konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO ekibi, Hatay’da "Medeniyetler Bahçesi" adı ile düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük 3’üncü organizasyonu olarak kabul edilen EXPO 2021’in bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 ile Hatay’a özgü ürünleri uluslararası alanda çok güzel bir şekilde tanıtacaklarını belirterek, “EXPO 2021 Hatay’a önemli bir ivme kazandıracaktır. EXPO 2021 Hatay’ı dünyaya tanıtma konusunda oldukça önemli. Amacımız birleşerek Hatay’ı temsil etmek. Biz, Erzin’den Samandağ’a, Yayladağı’ndan Hassa’ya kadar bütün potansiyelimizi birleştirerek bu işin içinde olursak Hatay’ı kimse tutamaz. Hatay’da bizim çok enlerimiz var. 2500 civarında çiçeğimiz var. EXPO 2021 ile Hatay’a özgü ürünlerimizi uluslararası alanda çok güzel bir şekilde tanıtacağız. Ayrıca bu iş bütün Ortadoğu barışına katkı sağlayacak. Hatay’ı ticaret ve turizm merkezi yapacağız” dedi.

EXPO 2021 alanı hakkında bilgiler veren Başkan Savaş, “EXPO alanı 7’den 70’e herkesin gideceği kalıcı bir alan olacak. Ayrıca Hatay’ın lokomotifi olacak. 2021 Botanik EXPO’sunu en iyi şekilde yapabilmek için Hatay’da tarımla uğraşan insanlarımız ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Hatay’ın tüm dinamikleri kentimizin geleceği için bu işin içerisinde olacak” diye konuştu.