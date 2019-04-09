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Hatay’da EXPO heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021’in Hatay’a önemli bir ivme kazandıracağını belirterek, organizasyonun Hatay’ı dünyaya tanıtma konusunda çok önemli olduğunu söyledi.Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO ekibi, Hatay’da "Medeniyetler Bahçesi" adı ile düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük 3’üncü organizasyonu olarak kabul edilen EXPO 2021’in bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 ile Hatay’a özgü ürünleri uluslararası alanda çok güzel bir şekilde tanıtacaklarını belirterek, “EXPO 2021 Hatay’a önemli bir ivme kazandıracaktır.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021’in Hatay’a önemli bir ivme kazandıracağını belirterek, organizasyonun Hatay’ı dünyaya tanıtma konusunda çok önemli olduğunu söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO ekibi, Hatay’da "Medeniyetler Bahçesi" adı ile düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük 3’üncü organizasyonu olarak kabul edilen EXPO 2021’in bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 ile Hatay’a özgü ürünleri uluslararası alanda çok güzel bir şekilde tanıtacaklarını belirterek, “EXPO 2021 Hatay’a önemli bir ivme kazandıracaktır. EXPO 2021 Hatay’ı dünyaya tanıtma konusunda oldukça önemli. Amacımız birleşerek Hatay’ı temsil etmek. Biz, Erzin’den Samandağ’a, Yayladağı’ndan Hassa’ya kadar bütün potansiyelimizi birleştirerek bu işin içinde olursak Hatay’ı kimse tutamaz. Hatay’da bizim çok enlerimiz var. 2500 civarında çiçeğimiz var. EXPO 2021 ile Hatay’a özgü ürünlerimizi uluslararası alanda çok güzel bir şekilde tanıtacağız. Ayrıca bu iş bütün Ortadoğu barışına katkı sağlayacak. Hatay’ı ticaret ve turizm merkezi yapacağız” dedi.
EXPO 2021 alanı hakkında bilgiler veren Başkan Savaş, “EXPO alanı 7’den 70’e herkesin gideceği kalıcı bir alan olacak. Ayrıca Hatay’ın lokomotifi olacak. 2021 Botanik EXPO’sunu en iyi şekilde yapabilmek için Hatay’da tarımla uğraşan insanlarımız ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Hatay’ın tüm dinamikleri kentimizin geleceği için bu işin içerisinde olacak” diye konuştu.

"Süs ve bahçe bitkilerimizi tanıtacağız"
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi ise 2021 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Botanik EXPO’sunda tüm bahçe bitkilerinin, fidanlarının ve süs bitkilerinin tamamının tanıtılacağını belirterek, “EXPO basit bir sergi alanı değil. EXPO alanını iki farklı bölge olmak üzere; Antakya Kisecik’te 200 dönümlük, İskenderun- Arsuz Karaağaç bölgesinde de 100 dönümlük yer yapmayı planlıyoruz. Bu alanlar içerisinde ana sütunumuz olarak; Hatay’daki tüm bahçe bitkilerimizi, fidanlarımızı ve süs bitkilerimizin tamamını tanıtacağız. Bu önemli bir sektör, mihenk taşlarından bir tanesi. İkinci olarak EXPO’muzu daha da zengin hale getirmek için geçtiğimiz yıllarda kazandığımız gastronomi şehri unvanımızı kullanacağız. Üçüncüsü, tüm dünyanın feyz aldığı Amanoslar’daki 800’e yakın tıbbi aromatik bitki çeşitliliğini tüm dünya ile paylaşacağız. Dördüncüsü ise şehrimizin tarih ve kültürünü barındıran kültür ve mozaik alanlarında sanat eserlerimizi sergileyeceğiz. ‘Antakya Medeniyetler Bahçesi’ teması altında bu dört unsuru birleştireceğiz. İskenderun - Arsuz bölgesine de ‘Ülkeler Bahçesi’ yani uluslararası dış ticaret merkezimizi kuracağız” dedi.

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