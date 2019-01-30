Hatay’da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ’lı yakalandı

Hatay’da yeni yıl öncesi eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Timi ve istihbarat ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonlarda Hatay’ın Antakya, Reyhanlı, Erzin ve Kumlu ilçelerinde DEAŞ’a yönelik operasyonda yeni yıl öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 1 Türk, 8’i Suriyeli toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

