Hatay'da fabrika yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık iki saate söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın, Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar
ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!
Heiko Maas canlı yayında açıkladı! Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah ambargosu!
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum