Hatay'da fabrika yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir plastik boru fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Anayazı Mahallesi'nde bulunan plastik boru fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında içeride bulunan bekçi köpeği de yara almadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bir bölümü kullanılmaz hale gelen fabrikadaki yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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