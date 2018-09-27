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Hatay’da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

HATAY'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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