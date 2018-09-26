Hatay'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 kişi ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için aralarında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, şahısların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şahıslardan 8'i gözaltına alındı. Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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