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Hatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

HATAY'da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 asker ile 1 emekli şoför adliyeye sevk edildi.

Hatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 asker ile 1 emekli şoför adliyeye sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları içinde yer alan TSK içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Kimlikleri tespit edilen 4 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 emekli şoför gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Hatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildiHatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

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