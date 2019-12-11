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Hatay'da firari FETÖ imamı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

HATAY'da, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- HATAY'da, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Nurgül Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Nurgül Ö.'nün, Sakarya Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurgül Ö. cezaevine gönderildi.

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