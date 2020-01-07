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  4. Hatay’da fırtınada kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

Hatay’da fırtınada kopan çatı otomobillerin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtınada bir binanın çatısı otomobillerin üzerine düştü.Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi’nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 10 araç ile bir dairede hasar oluştuğunu tespit etti.Söz konusu site ile bulunduğu sokağa giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün gece başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtınada bir binanın çatısı otomobillerin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi’nde bir sitenin içerisindeki binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle koparak otomobillerin üzerine düştü.
Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 10 araç ile bir dairede hasar oluştuğunu tespit etti.
Söz konusu site ile bulunduğu sokağa giriş çıkışlar geçici olarak durduruldu. Araç sahipleri fırtına nedeniyle baret takarak gezmek zorunda kaldıklarını belirterek, hasarın büyük olduğunu söylediler.

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