Hatay'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

Hatay'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine kent merkezindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 2 kadının da aralarında yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Faslı 20 kadının ise kurtarıldığı öğrenildi.
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