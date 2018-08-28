Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda uzun saatler pişirilmesi sonucu yapılan, bayramın simgesi "Hirisi" hazırlandı.

Bayram namazı sonrası, beyaz kaplar içine konan Hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle beraber türbelere veya evlere gelen misafirlere ikram edildi.

Kent sakinlerinden Emrah İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların kardeşliği, dostluğu, saygıyı ve sevgiyi simgelediğini söyledi.

Gadir-i Hum Bayramı'nı yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden İlhan, "Kurbanlarımızı keseriz veya et olarak dağıtırız ya da Hirisi pişirip dağıtırız, bunları dağıtmamızdaki amaç insanlarla paylaşmak. Kaynayan kazanlarımız da bereketi simgeler." dedi.