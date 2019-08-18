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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ilçedeki Hz. Hıdır Makamı’na akın etti. Makamı ziyaret edenler burada bahur (tütsü) yakarak, dualar etti.Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi. Ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içinde buğday ve et karışımının olduğu 'hırisi' adı verilen, bayram gününe özel yemek hazırlandı. Yemekler ziyaretçilere ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de dar gelirlilere dağıtıldı. Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerinin kepengini bir günlüğüne kapattı.

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