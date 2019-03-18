HABER

Hatay’da gece saatlerinde korkutan araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 01:10 | Son Güncelleme

Hatay’da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı.

Hatay’da gece saatlerinde korkutan araç yangını

Hatay’da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Olay, Antakya-İskenderun Karayolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak canını kurtardığı öğrenildi. Alev topuna dönen otomobili görüntüleyen amatör kameralar ise araçtan gelen patlama sesiyle büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Hatay’da gece saatlerinde korkutan araç yangını

Hatay’da gece saatlerinde korkutan araç yangını

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
Engelli aracıyla kuruyemiş satarak geçinen şahıs evinde boğazında kesiklerle ölü bulunduEngelli aracıyla kuruyemiş satarak geçinen şahıs evinde boğazında kesiklerle ölü bulundu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtuDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Bursa'da 'Aslan' gibi geri dönüş

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.