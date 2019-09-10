HABER

Hatay'da geminin makine dairesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 09:07 | Son Güncelleme

Payas ilçesinde yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde limandaki bir geminin makine dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçedeki özel bir işletmeye ait limana yanaşan buğday yüklü geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, geminin makine dairesinde hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
4 bacaklı tavuk4 bacaklı tavuk
Ay, Kova burcuna geçiyor!Ay, Kova burcuna geçiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dörtyol hatay yangın

En Çok Okunan Haberler

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

28 ilde dev operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

Bursa'da korkunç kaza!

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika: Diyarbakır ve Mardin'de PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 2 ilde darbe

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.