Hatay'da gence işkence yapan şahıs gözaltına alındı

Hatay'da bir gence, kız arkadaşı ile fotoğraf çektirdiği için işkence yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Hatay'da bir grup çete çocuklara işkence" başlığıyla paylaşılan görüntü üzerine harekete geçti. Görüntüyü inceleyen ekipler, videonun eski tarihli olduğunu tespit etti. Görüntüden yola çıkarak çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.K'yi yakalanarak gözaltına aldı.

E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli A.C.T'nin ise video çekildikten sonra işlediği başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi. Videoda görülen ve gence işkence edenlerden olduğu belirlenen 3. şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan ve cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan şahıs, daha sonra genci falakaya yatırıyor. Gencin ise çok korktuğu görülüyor.

