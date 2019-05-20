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Hatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:38 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Hatay'da gençler atabarı oynadı.

Hatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadı

Hseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Hatay'da gençler atabarı oynadı.
Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen gençler, saatler 19.19'u gösterdiğinde atabarı oynamaya başladı. Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği gösteri sonunda gençler yoğun alkış aldı. Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de katıldı. Gençler etkinlik sonrası 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Hatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadıHatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadıHatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadıHatay’da gençler, 19 Mayıs’ın 100'üncü yılında atabarı oynadı

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