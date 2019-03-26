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Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve sahte evrak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sahte evrak düzenleyerek göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da, sahte evrak düzenleyerek göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında sınırdan yasa dışı geçiş yaptırıp, sahte belge düzenleyerek Suriyelilere geçici koruma kimliği, ikamet, seyahat izni belgesi ve pasaport hazırlayan şebekeyi takibe aldı.

Ekiplerin 4 ay süren çalışması sonucunda şüphelilerin Hatay'da belirlenen 10 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, polis memuru M.S, din görevlisi M.D, bazıları akraba olan M.S, A.K, S.A, A.D, İ.G, M.S, M.M.A, M.B, M.A, E.D. ve Suriye uyruklu M.A. ile M.S. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, mühür basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 metal parça, mühür yapımında kullanıldığı düşünülen metal parça, Suriyelilere ait kimlik yapımında kullanılan 52 fon kağıdı, 2 dahili hard disk, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 harici disk, 2 sahte geçici koruma kimlik belgesi ile Hatay Devlet Hastanesi özel güvenlik personel kimlik kartı ele geçirildi.

Öte yandan, daha önce de 5 şüphelinin gözaltına alınıp 3'ünün tutuklandığı, 12 Suriyeli düzensiz göçmenin de yakalanıp haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Göçmen Kaçakçılığı hatay sahte evrak

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