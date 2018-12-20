HABER

Hatay’da göçmen kaçakçılığına 32 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

HATAY'da kaçak göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da kaçak göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 32'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu kaçak göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçişini sağlayan kişileri tespit etti. Ekipler, Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen aralarında 3 askerin de olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 3'ü asker 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı Prakash: Tövbe ettimKilis'te yakalanan DEAŞ'lı Prakash: Tövbe ettim
Antik kentte kaçak kazıya 6 gözaltıAntik kentte kaçak kazıya 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

Melih Gökçek'in yeni imajı: Artık beni böyle göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Kadının boğazını kesmişti! Cani yakalandı

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.