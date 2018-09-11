Hatay'da güvenlik korucuları yemin etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve başlayan 150 güvenlik korucusu yemin etti.
Hatay Valisi Erdal Ata, Kara Hasan Paşa Kışlası'ndaki yemin töreninde yaptığı konuşmada, gerek emniyet teşkilatı gerekse jandarma ve silahlı kuvvetlerinin yüzlerce, binlerce şehit vererek vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canla başla mücadele verdiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl 500 güvenlik korucusunun göreve başladığını hatırlatan Ata, "Bu gün de yemin eden 150 güvenlik korucusu kardeşimizin terörle mücadelede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Konuşmaların ardından güvenlik korucuları yeminlerini etti.
Törene Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve aileler de katıldı.
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