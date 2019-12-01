HABER

Hatay'da güvercine kameralı koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hatay'da bir güvercin yetiştiricisi, "Amik Kaplanı" adını verdiği şami ırkından güvercinini özel olarak yaptırdığı ve 6 güvenlik kamerası tarafından izlediği kümeste bakıyor - Güvercin yetiştiricisi Mahir Sinnep: - "Otomobil takası teklif edenler oluyor ama kabul etmiyoruz. Güvercinin yavrularına daha doğmadan talep oluyor"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güvercin yetiştiricisi bir kişi "Amik Kaplanı" adını verdiği şami ırkından güvercini özel olarak koruma altında tutuyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen güzellik yarışmalarında derece alan güvercin, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi bulunan ve 6 güvenlik kamerasının yer aldığı kümeste bakılıyor.

İlçede esnaflık yapan ve 10 yıldır güvercin besleyen Mahir Sinnep, birçok yarışmada ödül kazanan güvercininin çok değerli olduğunu söyledi.

Güvercinine daha iyi bakabilmek için evinin damında 45 metrekarelik kümes yaptırdığını belirten Sinnep, şöyle devam etti:

"Amik Kaplanı adını verdiğim güvercinim, yarışmalarda altın madalya, kupa ve para ödülleri kazandı. 45 güvercinim daha var hepsi birbirinden kıymetli ve değerlidir. Otomobil takası teklif edenler oluyor ama kabul etmiyoruz. Güvercinin yavrularına daha doğmadan talep oluyor. Duruşu, yürüyüşü ve güzelliği bakımından Türkiye'de ender güvercinler arasında yer alıyor. Bu yüzden güvercin severler sürekli arayarak yavrularını istiyor."

İşten sonra vaktini güvercinleriyle geçirdiğini dile getiren Sinnep, bu sayede günün stresinden uzaklaştığını kaydetti.

Sinnep, güvercinleri için yıllık ortalama 20 bin lira masraf yaptığını belirtti.

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyorOto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor
Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktıMusalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiyatı güvercin otomobil reyhanlı

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Evde 217 akrep ele geçirildi! 60 bin lira para cezası uygulandı

Evinde ele geçirildi! Şoke eden olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.